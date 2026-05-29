Vali Aygöl, Öğrencilerle Bayram Kahvaltısı Yaptı

29.05.2026 13:57
Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Kurban Bayramı'nda üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı.

TUNCELİ Valisi Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gidemeyen Munzur Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle bayramlaşan Aygöl çifti, birlikte kahvaltı yaparak bayram sevincini paylaştı.

Bayram tatilinde sınavlarından dolayı ailelerinin yanına gidemeyen öğrencilerle buluşan Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl, öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinledi. Kahvaltı programında öğrencilerle tek tek ilgilenen Aygöl çifti, gençlerin bayramını kutladı. Program, öğrencilerle çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Vali Aygöl, öğrencilerin yalnız olmadığını, devletin her zaman gençlerin yanında olduğunu belirterek, "Yanımızda çok sevdiğimiz öğrencilerimiz var. Bunlar çalışkan öğrencilerimiz. Sınavlarından dolayı memlekete gidemeyen öğrencilerimiz. 1 Haziran'dan itibaren sınavları başlıyor. Biz de kurbanlarımızı kestik, kurbanlarımızı kestikten sonra paylaşımları kimle yapalım diye düşündük, aklımıza evlatlarımız geldi. Çok güzel bir kahvaltı programı oldu. Birlik, beraberliğimiz daim olsun inşallah. Bütün öğrencilerimizi de şimdiden başarılar diliyorum. Eşimle birlikte onlarla çok güzel vakit geçirdik" dedi.

Programın ardından konuşma yapan öğrencilerden Sadettin Gündüz de, "Ailemizin yanında olamadığımız bayram gününde açıkçası bu şekilde Munzur'un doğasında kahvaltı yapmak çok güzel oldu. Etkinliğin içerisinde sağ olsun herkes bizlere çok nazik davrandı. Yurt ortamından koptuğumuz doğayla birlikte olduğumuz her şey bizim için çok önemli. Bir öğrenci için çok önemlidir. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bayramın ikinci gününü kendilerine ayırdıkları için Vali Şefik Aygöl ve yurt müdürlerine teşekkürlerini ileten Narin Aydın ise, "Ailemizden uzak bir bayram geçiriyoruz. Valimize düzenlediği program için teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ailelerinin yanlarında olamadıklarını aktaran bir diğer öğrenci Ayşegül Şakiroğlu de, "Bize burada bir aile sıcaklığını yaşattılar. Böyle bir program düzenledikleri için çok teşekkür ederiz. Valimiz bizim için çok emek harcıyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
