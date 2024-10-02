Vali Bakan\'dan Yaşlılar Günü Ziyareti

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Amasya Valisi Önder Bakan, Yaşlılar Günü dolayısıyla Merzifon Huzurevi'ni ziyaret etti.

Vali Bakan, eşi Elif Bakan ile gerçekleştirdiği ziyarette huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Huzurevi sakinlerinin istek ve sorunlarını dinleyen Vali Bakan, yaşlıların her zaman baş tacı olduğunu söyledi.

Devletin her zaman yaşlı ve bakıma muhtaç insanların yanında ve hizmetinde olduğunu dile getiren Bakan, "Ulu çınarlarımız olarak gördüğümüz yaşlılarımızı yılda sadece bir kere değil, sürekli hatırlamamız ve onların engin tecrübelerinden faydalanmamız gerekiyor. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü büyüklerimize olan saygı ve hürmetimizi ifade ettiğimiz anlamlı bir gündür. Geçmişle geleceğimiz arasında köprü vazifesi gören ve her fırsatta bizlere yol gösteren yaşlılarımıza sağlık, huzur ve afiyet dolu uzun ömürler temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarete, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Belediye Başkan Vekili Mustafa Atak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erbil Terbıyık ve İlçe Emniyet Müdürü Levent Kürşad Aykaç katıldı.