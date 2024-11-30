Vali Çiftçi\'den Hastanedeki Çocuklara Moral Ziyareti

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Şehir Hastanesinde yatarak tedavi gören çocukların hediyelerle yüzünü güldürdü.

Şehir Hastanesinde yatarak tedavi gören bebek ve çocukları ziyaret eden Vali Çiftçi, hekimlerden çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Çocukların ailelerine "geçmiş olsun" dileklerini de ileten Çiftçi, oyuncak ve hediyeler dağıttığı çocukların yüzlerini güldürüp moral verdi.

Hasta yakınları ise Vali Çiftçi'nin moral ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vali Çiftçi'ye ziyarette, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Tör de eşlik etti.