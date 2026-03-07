Vali Elban'dan Kadınlar Günü Mesajı

İzmir Valisi Süleyman Elban, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün emeğin, cesaretin, sabrın ve umudun anlam kazandığı özel bir gün olduğunu belirtti.

Elban, Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında kadının yalnızca ailenin değil toplumun da en güçlü dayanağı olduğunu ifade etti.

Kadınların toplumların ilerlemesinde vazgeçilmez bir rol üstlendiğini kaydeden Elban, şöyle devam etti:

"Güçlü iradeleri ve inançlarıyla yalnızca kendi hayatlarını değil toplumun yarınlarını da şekillendirmektedirler. Kadınların maruz kaldığı her haksızlık, insanlığın ortak vicdanında derin bir yara açmaktadır. Kadınların emeklerinin karşılığını aldığı ve karar alma süreçlerinde güçlü biçimde yer aldığı bir toplum huzurun ve refahın en sağlam temelidir. Eğitimli, öz güveni yüksek ve cesur kadınların yetişmesi ise yarınlarımızın en büyük güvencesidir."