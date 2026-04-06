Vali Turan Yağmur ve Şükür Duasına Katıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı.
Kavakdere köyünde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şükür namazı kılındı.
Vali Turan, kış mevsiminde güzel yağışlar olduğunu belirterek, su kaynaklarının dikkatli kullanılması uyarısında bulundu.
Programda köy muhtarı Sezai Çetin de konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.
