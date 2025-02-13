Vali Zorluoğlu DÜ\'de Öğrencilerle Buluştu

Güncel

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, üniversitede kurulan danışma ofisinde öğrencilerle buluştu.

DÜ sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Zorluoğlu ve Prof. Dr. Eronat, üniversite ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında 1201 öğrenciye istihdam imkanı sunacak "İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında üniversitede kurulan danışma ofisini ziyaret etti.

Gençlik programı hakkında bilgi alan Zorluoğlu, öğrencilerin iş dünyasına hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla kurulan ofite öğrencilerle sohbet etti.

Zorluoğlu, daha sonra Rektör Eronat'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Yılmaz, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Prof. Dr. Velat Şen, Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ve Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan da yer aldı.