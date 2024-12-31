Vali Zorluoğlu'ndan Yılbaşı Güvenlik Kontrolü - Son Dakika
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Vali Zorluoğlu'ndan Yılbaşı Güvenlik Kontrolü

Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, yılbaşı gecesi güvenlik tedbirlerini inceledi, ekiplerle sohbet etti.

31.12.2024 23:24
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 2024 yılının son saatlerinde jandarma ve polis kontrol noktalarında, incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, yılbaşı tedbirleri kapsamı beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve Göç İdaresi Müdürü Murat Aslan ile kontrol noktalarında incelemede bulunarak, nöbetteki güvenlik güçlerine moral ziyareti yaptı.

Vali Zorluoğlu, temaslarına jandarma kontrol noktasını ziyaret ile başladı. Burada görevli personelle sohbet eden ve yeni yıllarını kutlayan Vali Zorluoğlu, yapılan denetim ve kontroller hakkında bilgi aldı. Jandarma ekiplerinin yılbaşı gecesi gösterdiği titiz çalışmalara değinen Vali Zorluoğlu, vatandaşların huzur içinde bir yılbaşı geçirmesinin önemine dikkati çekti.

Jandarma kontrol noktasının ardından, Vali Zorluoğlu Düzensiz Göç ile Mücadele kapsamında görev yapan Mobil Göç Noktası aracını ziyaret etti. Burada görev yapan Göç İdaresi personelinden bilgi alan Vali, düzensiz göçle mücadelede yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı, teknolojik altyapı ve sahadaki etkin mücadeleyi yerinde inceledi.

Ziyaretler sırasında Vali Zorluoğlu, uygulama noktasından o anlarda araçlarıyla geçen vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Vatandaşın taleplerini dinleyen Zorluoğlu, vatandaşların yeni yılını kutladı, Diyarbakır'da güvenlik ve huzur ortamını güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Vatandaşlar, güvenlik önlemleri ve yapılan denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Zorluoğlu'na teşekkür etti.

Vali Zorluoğlu, temaslarını polis kontrol noktasını ziyaret ederek tamamladı. Burada görev yapan personelle bir araya gelen Zorluoğlu, şehrin güvenliğine verdikleri katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'da görev yapan tüm güvenlik güçlerine minnettarlığını dile getirerek şunları söyledi:

"Bu gece halkımızın huzur ve güvenliği için sahada olan tüm jandarma, polis ve göç idaresi ekiplerimizi ziyaret ederek onların yanında olduğumuzu göstermek istedik. Görev başındaki personelimizin özverisi, Diyarbakır'ın güvenliğini ve vatandaşlarımızın huzurunu teminat altına alıyor. Aynı zamanda vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların memnuniyetini görmek bizi çok mutlu etti. Tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Vali Zorluoğlu'ndan Yılbaşı Güvenlik Kontrolü - Son Dakika

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