Valiler Güvenlik Güçlerinin Yeni Yılını Kutladı

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Van, Muş, Hakkari ve Bitlis valileri, ziyaret ettikleri güvenlik güçlerinin ve kamu personelinin yeni yılını tebrik etti.

Van Valisi Ozan Balcı, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen ve İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ile Özalp Polis Kontrol Noktası'nı ziyaret etti.

Polis ekiplerinin yeni yılını tebrik eden Vali Balcı, Erçek Jandarma Kontrol Noktası'nda görev başındaki jandarma ekipleriyle de bir araya geldi.

Yeni yıl tedbirleri hakkında bilgi alan Balcı ve beraberindekiler, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçerek burada tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Balcı, son olarak Edremit ilçesinde Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinin yeni yılını kutladı, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Muş

Muş Valisi Avni Çakır, yılbaşı akşamı kentin çeşitli noktalarında görev yapan jandarma ve polis ekiplerine ziyarette bulundu.

Vali Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman ile Mercimekkale Karakolu'nu ziyaret etti.

Jandarma personeli ile yemekte bir araya Çakır, daha sonra polis uygulama noktasında güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni de ziyaret ederek personelin yeni yılını tebrik eden Çakır, kamu personeli ve güvenlik güçlerinin vatandaşın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden uyum ve özveriyle görev yaptığını söyledi.

Kamu personeline teşekkür eden Çakır, "Yılbaşında vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde geçirmesi noktasında hem emniyet hem jandarma bölgesinde tedbirlerimizi aldık. Polis bölgesinde yaklaşık 350, jandarma bölgesinde 600 personel, vatandaşların yeni yılı huzur içerisinde geçirmesi için sahada. Ekiplerimiz sabaha kadar görevlerinin başında. Vatandaşımızın huzuru için görev yapan tüm mesai arkadaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Hakkari

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Atatürk Polis Merkezi Amirliği ve Polisevi'ni ziyaret etti.

Vatandaşların huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya gelen Çelik, onların yeni yılını tebrik etti.

Kentte yılbaşının huzur ve güven içinde geçmesi için 755 jandarma ve 565 emniyet personelinin sahada görevi başında olduğunu belirten Çelik, "İlimiz başta olmak üzere, ülkemizin her yerinde görev yapan güvenlik güçlerimiz sayesinde vatandaşlarımız huzurlu bir yılbaşı akşamı geçiriyor. Yeni yılınız kutlu olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin. 2025 yılı kalbinizde ne varsa onu getirsin." dedi.

Hakkari Devlet Hastanesi'ne geçen Çelik, bir araya geldiği sağlık personeli ve hastaların yeni yılını kutladıktan sonra İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Zap Karakolu'nu da ziyaret eden Çelik, jandarma personeliyle sohbet etti, ekiplerin yeni yılını kutladı.

Çelik'e ziyaretlerinde Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz eşlik etti.

Bitlis

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, beraberindeki Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Görev başındaki jandarma ekiplerinin yeni yılını tebrik eden Vali Karakaya, uygulama noktasında da polis ekipleriyle bir araya geldi.

Yeni yıl tedbirleriyle ilgili bilgi alan Karakaya, son olarak İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, itfaiye personelinin yeni yılını kutladı.