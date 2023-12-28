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Van'da mahsur kalan araçlardan biri çığ altından çıkarıldı - Son Dakika
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Van'da mahsur kalan araçlardan biri çığ altından çıkarıldı

Van'da 5 gün önce etkili olan kar ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolunda mahsur kalan 10 kişinin terk ettikten sonra çığ altında kalan 2 araçtan biri çıkarıldı. Mahsur kalanlar, yürüyerek ilçeye ulaştıktan sonra araçlarını kurtarmak için yardım istedi. Karayolları ekipleri, çığları temizlemek ve araçlara ulaşmak için çalışma başlattı.

Van\'da mahsur kalan araçlardan biri çığ altından çıkarıldı
28.12.2023 - 15:18,  Güncelleme: 15:19
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VAN'da 5 gün önce etkili olan kar ve tipi nedeniyle Van- Bahçesaray kara yolunda mahsur kalan 10 kişinin terk ettikten sonra çığ altında kalan 2 araçtan biri çıkarıldı.

Van'dan, 5 gün önce Bahçesaray yönüne ilerleyen Osman Küncü yönetimindeki yolcu minibüsü ve Şahin Sabırlı yönetimindeki 27 AGF 649 plakalı hafif ticari araçta bulunan 10 kişi, 3 bin rakımlı Krabet Geçidi inişinde kar ve tipiye yakalandı. Mahsur kalanlar, ekiplerden yardım istedi. Çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan bölgeye ekipler ulaşamayınca, araçları terk eden 10 kişi, 9 kilometrelik yolu yaya olarak yürüyüp, ilçeye ulaştı. Terk edilen 2 araç ise daha sonra düşen çığ altında kaldı. Bölgeye gelen araç sahipleri, minibüs ve hafif ticareti aracı küreklerle kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayan sürücüler, araçların kurtarılması için yetkililerden yardım istedi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun 3 ayrı noktasına düşen çığları temizlemek ve araçlara ulaşmak için bugün çalışma başlattı. Van ve Bahçesaray yönünden gelen 1'i kar savurma makinesi 5 iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda yoldaki çığlar temizlenirken, sürücüsü tarafından yolun kenarına terk edilen araçlardan biri olan hafif ticari araç da sahiplerinin de yardımıyla çıkarıldı. Düşen çığın etkisiyle yaklaşık 20 metre savurulan yolcu minibüsüne ise ulaşılamadı.

Aracına ulaşan sürücü Şahin Sabırlı, "Araçlarımız kara saplandı. Tipi nedeniyle önümüzü göremeyince inip yürüyerek ilçeye ulaştık. İlçeye ulaştıktan sonra da durumu güvenlik güçlerine ve karayolları ekiplerine bildirdik. Ancak terk ettiğimiz araçlarımızın üzerine çığ düştü. Bana ait olan hafif ticari aracı çıkarttık. uçuruma yuvarlanarak kar kütleleri altında kalan minibüse ise şimdilik ulaşılamadı" dedi

Kaynak: DHA
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