Van\'da Aramice Yazıtlar Konferansı Düzenlendi

10.03.2026 10:44
Van YYÜ'de düzenlenen konferansta, Aramice yazıtların dili ve tarihi süreçleri ele alındı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesince "Arami Dili ve Yazı Sistemi: Suriye-Mezopotamya'dan Anadolu ve Kafkasya'ya Gelişimi ve Yayılması" başlıklı konferans düzenlendi.

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'nun daveti üzerine kente gelen Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Maria Gorea, 23 Şubat'ta fakültede düzenlenen konferansta Aramice yazıtların dilsel gelişim sürecini kapsamlı şekilde anlattı.

Fenikeceden türeyen Aramicenin özellikle 22 sessiz harften oluşan alfabesiyle Orta Doğu toplumlarında hem ticari faaliyetlerde hem de devletler arası resmi yazışmalarda yaygın bir iletişim aracı haline geldiğini belirten Gorea, bu yazının papirüs, ahşap, seramik ve taş gibi farklı malzemeler üzerine işlendiğini ifade etti.

Aramiceyi epigrafik açıdan değerlendirerek Anadolu'nun yazılı kültürüne dair önemli verileri hem akademik çevrelerle hem de öğrencilerle paylaşan Gorea, Aramicenin Doğu'nun kadim dilleri içindeki yerini ve Anadolu'daki yazılı kültür tarihine sağladığı katkıları bütüncül bir bakış açısıyla aktardı.

Konferansı değerlendiren Prof. Dr. Çavuşoğlu da önemli bilimsel çalışmalara imza atan Gorea'yı Van'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Konferansın kadim tarihe sahip kentte bir çok bilginin zihinlerde yer almasını sağladığını dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Konferansta Van'ı başkent olarak kuran Urartu Krallığı'nın çivi yazılı geleneğinin ardından bölgede Aramice yazının görülmeye başlanmasının, tarihsel süreklilik açısından dikkat çekici bir veri olduğu ifade edildi. Van ve Doğu Anadolu'da yürütülen araştırmalarda Aramice yazıtların ortaya çıkarılmasının, bölgenin tarihsel gelişim sürecindeki önemli bir boşluğu dolduracağı vurgulandı. Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleri doğrultusunda sürdürdüğümüz Zernaki Tepe Antik Kenti kazılarında gün yüzüne çıkarılan Aramice yazıtların çözümlenmesine yönelik ortak çalışmalar devam edecek. Van Gölü Havzası'nda son yıllarda tespit edilen Aramice kitabelerin değerlendirilmesi, bölgenin tarihsel sürecine önemli katkı sunacak."

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Van, Son Dakika

