Van\'da çığ tehlikesi nedeniyle yolu kapalı olan Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın ile epilepsi hastası çocuk helikopterle hastaneye taşındı

VAN'da çığ tehlikesi nedeniyle yolu kapalı olan Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın ile epilepsi hastası çocuk, Van Emniyet Müdürlüğü'ne ait Sikorsky helikopter ile kent merkezine getirilerek hastanede tedaviye alındı.

Epilepsi hastası 10 yaşındaki Öznur Servet ile doğumu yaklaşan 27 yaşındaki Elif Toprak Sıralı, yakınları tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahaleleri yapılan 2 hastanın ileri tetkik ve tedavilerinin yapılması için Van'a sevk edilmelerine karar verildi. Van-Bahçesaray kara yolunun çığ tehlikesi nedeniyle kapalı tutulması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Hastaların Van'a sevkinin kara yolundan yapılmasının mümkün olmaması üzerine, Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesince polis helikopteri görevlendirildi. İlçeye giden polis helikopteri, 2 hastayı ilçe devlet hastanesinden alarak Van Havacılık Şube Müdürlüğü'nde bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı. Hastalar, buradan ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)