Van\'da DEM Parti Eş Genel Başkanları ve beraberindeki gruba polis müdahale etti

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Van'da, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç'un açıklamasının ardından yasaklama kararına rağmen yürümeye çalışan ve uyarılara rağmen dağılmayarak slogan atan gruba polis müdahale etti.

Van İl Seçim Kurulunun, DEM Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan, seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine yönelik kararı sonrasında DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu Van'da toplandı. Toplantının ardından Bakırhan ve Oruç, DEM Parti milletvekilleri ile Cumhuriyet Caddesi'ne kadar yürüdü. Burada toplananlara hitap eden Bakırhan, halkın iradesine hiç kimsenin engel olamayacağını söyledi.

"GENÇLERİN VE KADINLARIN İRADESİNİ HALKA TESLİM ETMELERİ İÇİN İKTİDARA ÇAĞRI YAPIYORUZ"

Seçim sonuçlarını kabul etmediklerini ve itiraz edeceklerini belirten Bakırhan, "Halkımızın ortaya koyduğu onurlu duruşuyla demokrasinin ve özgürlük taleplerinin cevabını seçimde vermiştir. Gençlerin ve kadınların iradesini halka teslim etmeleri için iktidara çağrı yapıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bu siyasi olaylara aracı olmasın. Türkiye bu haksız karar karşısında büyük bir ittifak yapmıştır. Halkımızı sahiplenen ve arkasında duran herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

"ABDULLAH ZEYDAN'A MAZBATASI VERİLENE DEK MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Oruç ise alınan karara tepki göstererek, "Bu sabah avukatlarımız, parti yetkililerimiz bir çalışma yürüttü ve oldukça geniş bir itirazı YSK'ye ulaştırdı. Bu itirazımız kabul edilinceye dek DEM Parti olarak halkımızla beraber demokratik mücadelede en güçlü şekilde tavır koyacağız. Abdullah Zeydan'a mazbatası verilene dek bu mücadelemiz devam edecek. Van halkının idaresine de sahip çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

TİP LİDERİ ERKAN BAŞ VE CHP MİLLETVEKİLERİ DE VAN'DA

Heyette, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Sevda Erdan Kılıç, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ve parti temsilcileri de yer aldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE SLOGAN ATANLARA POLİS MÜDAHALE ETTİ

Açıklamanın ardından gruptakiler, terör örgütü lehine sloganlar atarak yürümeye çalıştı. Yapılan uyarılara rağmen slogan atmaya devam eden gruptakilere polis müdahale etti. Ara sokaklara kaçarak ateş yakan ve polise taş atan göstericileri, polis ekipleri tazyikli su ve biber gazıyla dağıtmaya çalıştı.

MAZBATA ABDULLAH ZEYDAN'A VERİLECEK

YSK, son olarak DEM Parti'nin mazbataya ilişkin itirazıyla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. DEM Parti'nin yaptığı itirazı kabul eden YSK, mazbatayı DEM Partili Abdullah Zeydan'a vereceğini duyurdu.

VAN'DA DEM PARTİ'NİN KAZANDIĞI BELEDİYE AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde 245 bin 573 oy alarak yüzde 55.48 oranıyla kazanmıştı. AK Partili aday Abdulahat Arvas ise 120 bin 147 adet oyla, yüzde 27.51 oranında kalmıştı.

Abdullah Zeydan

Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alınmış ve Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirleyip mazbata vermişti.