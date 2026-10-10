Van'da Gazze'ye destek için düzenlenen Aksa Tufanı Yürüyüşü'ne vatandaşlar katıldı - Son Dakika
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Van'da Gazze'ye destek için düzenlenen Aksa Tufanı Yürüyüşü'ne vatandaşlar katıldı

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Van\'da Gazze\'ye destek için düzenlenen Aksa Tufanı Yürüyüşü\'ne vatandaşlar katıldı
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Van'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen Aksa Tufanı Yürüyüşü'nde kalabalık, Türk ve Filistin bayrakları ve dövizlerle Kent Meydanı'na yürüdü. Filistinli Zahir Elbek burada yaptığı konuşmada Gazze'nin yalnız olmadığını söyledi.

Van'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Aksa Tufanı Yürüyüşü" düzenlendi.

Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Kent Park'ta bir araya gelen vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Kalabalık, "Ayaklanın kardeşlerimizin hepsini asamazlar", "Çocuklar ölürken sessiz kalmayın", "İnsanlık ölüyor dünya seyrediyor", "Filistinli çocuklar için dua yetmez ses ver", "Bir adım ötede insanlık ölüyor", "Una toprak ekmeğe kan karıştı" yazılı dövizler taşıdı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşma yapan Filistinli Zahir Elbek, Gazze'yi desteklemek için bir araya geldiklerini söyledi.

Gazze'nin yalnız olmadığını belirten Elbek, şunları kaydetti:

"3 yıl önce mücahitlerimiz Mescid-i Aksa'yı kurtarmak, ümmetimizi uyandırmak ve ABD'nin Orta Doğu'daki planlarını bozmak için Aksa Tufanı hareketini başlattılar. 7 Ekim'de mücahitlerimiz Gazze'den Mescid-i Aksa'ya doğru gittiler ve giderken de güzel mücadele ettiler. Yolda ne kadar katil, soykırımcı ve faşist varsa yok ettiler. O günde Mescid-i Aksa'ya varamadılar ve varmak için 35 kilometre kalmıştı. Biz Mescid-i Aksa'ya yaklaştık. Çok önemli bir şey. Aksa Tufanı Hareketi 3 yıl önce başladı ama hala bitmedi. Bu tufan ne zaman biter, ne zaman durur? Müslümanlar olarak Van'dan, Gazze'den ve bütün dünyadan hür ve aziz Mescid-i Aksa'da namaz kıldığımız zaman o tufan bitebilir."

Platformun dönem sözcüsü Ahmet Faruk Çevik ise farkındalık için yürüyüş düzenlediklerini ifade ederek, her zaman Filistin'in yanında olacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'da Gazze'ye destek için düzenlenen Aksa Tufanı Yürüyüşü'ne vatandaşlar katıldı - Son Dakika
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