Van'da İl Emniyet Müdürlüğü Sporcuları Türkiye Şampiyonasından Dereceyle Döndü - Son Dakika
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Van'da İl Emniyet Müdürlüğü Sporcuları Türkiye Şampiyonasından Dereceyle Döndü

Van\'da İl Emniyet Müdürlüğü Sporcuları Türkiye Şampiyonasından Dereceyle Döndü

Van'da İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından eğitilen sporcular, Okul Sporları Serbest Güreş Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergiledi. Yeni Van Polis Gücü Spor Kulübü bünyesinde eğitim alan sporcular, antrenörlük belgesi olan polisler tarafından yetiştiriliyor. Hakkari'de düzenlenen müsabakalarda Ömür İlikçi birincilik, Umut Haktan Güleç ise üçüncülük elde etti.

10.02.2024 16:25
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Van'da İl Emniyet Müdürlüğü personellerinin eğittiği sporcular, Okul Sporları Serbest Güreş Yıldızlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarından dereceyle döndü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeni Van Polis Gücü Spor Kulübünde sporculara birçok branşta eğitim veriliyor.

Antrenörlük belgesi olan polislerin eğittiği sporcular, Hakkari'de düzenlenen Okul Sporları Serbest Güreş Yıldızlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katıldı.

Müsabakalarda Ömür İlikçi birincilik, Umut Haktan Güleç de üçüncülük elde etmeyi başardı.

Kaynak: AA

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Emniyet Müdürlüğü, Van, Spor, Güncel, Son Dakika

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