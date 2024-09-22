Van'da İranlı Turist Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da İranlı Turist Yoğunluğu

Van\'da İranlı Turist Yoğunluğu

Van, bu yıl 651 bin 520 İranlı turisti ağırladı. Oteller doluluk oranı %90'a ulaştı.

22.09.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAHAR TANRITANIR - Bu yılın 8 ayında 651 bin 520 İranlı turistin geldiği Van'da son yılların en hareketli turizm sezonu yaşanıyor.

Tatillerinin yanı sıra alışverişlerini de Türkiye'de yapmak isteyen İranlı turistler, kara yoluyla Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapıyor.

Otel doluluk oranlarının yüzde 90'ı bulduğu Van'da turistler, kentteki alışveriş merkezi ve mağazalarda yoğunluk oluşturdu.

Sekiz ayda 651 bin 520 İranlı turisti ağırlayan kentte, son yılların en hareketli turizm sezonunu yaşanıyor.

"Yoğunluğun iki hafta daha devam edeceğini tahmin ediyoruz"

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Emre Değer, AA muhabirine, 15 Ağustos'tan sonra kente yoğun bir turist akışının olduğunu söyledi.

Turistlerin kentteki otelleri doldurduğunu belirten Değer, "Son 25 günde otellerimizde doluluk oranı yüzde 90'lara çıktı. Yoğunluğun iki hafta daha devam edeceğini tahmin ediyoruz. Sezonumuzu 15 Mayıs'ta açar, ekimin sonlarına doğru kapatırız. İranlı turistler, yaptıkları alışverişle kent esnafını olumlu etkiliyor." dedi.

Çarşı pazarda oluşan yoğunluktan memnun olduklarını anlatan Değer, "İranlıların kentimize her zaman gelmesini istiyoruz. Turistleri ağırlamaktan çok mutluyuz. İranlılar da Van'a gelmekten çok mutlu oluyorlar." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz bu yıl 1 milyon turist ağırlamak"

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Cabir Görmüş ise, "Kapıköy Sınır Kapısı bizim için çok önemli. Sadece İranlı değil farklı turistleri de buraya çekmeye çalışıyoruz. Ticaretin daha da gelişmesi için esnafımızın yanındayız. Kentin hareketlenmesi ve esnafın yüzünün gülmesi bizi memnun ediyor. Bu yoğunluğun devam etmesini istiyoruz. Hedefimiz bu yıl 1 milyon turist ağırlamak." diye konuştu.

İranlı Hamıd Nahavendi de "Van bize yakın. Bu nedenle Van'ı tercih ediyoruz. Üç yıldır sürekli Van'a geliyoruz. Kentteki insanlar misafirperverler ve onları çok seviyoruz. Van'da fiyatlar uygun olduğu için hem alışveriş yapıyoruz hem de tatilimizi geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Alışveriş, Ekonomi, Kültür, Güncel, turist, Turizm, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da İranlı Turist Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:59 Görüntü İstanbul’dan Parkta oynayan çocuklara bakarak kendini tatmin etti Görüntü İstanbul'dan! Parkta oynayan çocuklara bakarak kendini tatmin etti
13:07 Komşu felaketi yaşıyor Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52’ye yükseldi Komşu felaketi yaşıyor! Maden patlamasında ölenlerin sayısı 52'ye yükseldi
12:21 Nevzat Bahtiyar’ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır’da aldı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı
10:54 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor
13:28 6 yaşındayken kaçırılan çocuk, 73 yıl sonra yeğenin yaptırdığı DNA testi sayesinde bulundu 6 yaşındayken kaçırılan çocuk, 73 yıl sonra yeğenin yaptırdığı DNA testi sayesinde bulundu
12:48 15 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon genç hemşireyi hayattan kopardı 15 gün önce geçirdiği gribal enfeksiyon genç hemşireyi hayattan kopardı
12:41 Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde önemli değişiklik Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde önemli değişiklik
12:33 Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım Yıldız futbolcunun büyükannesi meydan okudu: Beni öldürmek isterlerse buradayım
12:21 Film sahnesi değil gerçek Ekiplerin baskın yaptığı konteynerden neler çıktı neler Film sahnesi değil gerçek! Ekiplerin baskın yaptığı konteynerden neler çıktı neler
11:35 Metin Arolat’ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı Metin Arolat'ın 16 gün önce verdiği röportaj gündemde! Ölümden döndüğü anlatı anlatmıştı
11:28 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı Bakan Tekin’den açıklama var Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var
11:14 TBMM’de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı TBMM'de yaşanan kavgalara ilişkin bir dizi önlem alındı
10:52 Metin Arolat’ın son anları Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı Metin Arolat'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı
10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:10 Metin Arolat’ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasın yasa boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 14:39:02. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da İranlı Turist Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement