Van\'da İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını protesto eden vatandaşlar bir araya geldi

Van'da, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.
Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Filistin bayrakları, işgal altındaki Filistinlilerin fotoğraflarını taşıyarak İsrail aleyhine slogan attı.
Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından açıklama yapan Zeynep Çırpan, Gazze'deki insanların temel ihtiyaçlarından yoksun bırakıldığını söyledi.
Saldırılarda 9 bin Filistinli kadının hayatını kaybettiğini belirten Çırpan, " Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre Gazze'de 52 bin civarında hamile kadın ve 68 bin civarında ise emziren kadın bulunuyor. Savaşın yerle bir ettiği kentteki kadınlar hangi hastanede doğum yapacak. Maalesef birçok kadın, sokakta ve derme çatma çadırda doğum yapmakta. Gazzeli kadınlar, bebeklerini hayatta tutma mücadelesi veriyor." dedi.
Van Filistin'e Destek Platformu İcra Kurulu Başkanı Muhammed Garip Cesur ise Gazze'de 5 aydır eşi görülmemiş bir soykırımın uygulandığını dile getirdi.
Filistin'de işgalin dün başlamadığını, yüz yıllardır devam ettiğini ifade eden Cesur, şöyle konuştu:
"Haklar, hukuklar, iyi ve güzel olan ne varsa bombalanıyor, yağmalanıyor, katlediliyor. Savaş suçları her gün işlenmeye devam ediliyor. İsrail, Birleşmiş Milletlerin yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı'nda sanık sandalyesinde ve soykırım suçu işlemekten ötürü yargılanıyor. İsrail, buna rağmen insanları katletmeye hız kesmeden devam ediyor."
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