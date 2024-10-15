Van'da Kaybolan Rojin Bulundu

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1) VAN ROJİN'İN CESEDİNİ BAHÇE SULARKEN GÖRDÜ

Van'da kaybolan Rojin'in 18'inci günde cansız bedeni bulundu (5)

Van'da 18 gündür aranan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, Mollakasım Mahallesi'nde bahçe sulamaya gelen Mehmet Emin Ankay(60) buldu. İnşaat işleri ile uğraşan Ankay, sahile yakın bölgede bulunan arkadaşına ait yazlıkta bulunduğu sırada sahildeki karartıyı fark ettiğini söyledi. Yaklaştığında kadın cesedi olduğunu görünce hemen jandarmaya haber verdiğini belirten Ankay, "Saat 14.10 sıralarıydı. Karartıyı fark ettim. yaklaştığımda ceset olduğunu anlayınca hemen yetkilileri aradım." dedi.

ROJİN'İN CANSIZ BEDENİ 20 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

VAN'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi olan ve 27 Eylül'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra sahilde kaybolan Rojin'in cansız bedeni kaybolduğu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden karayolu ile yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tuşba ilçesine bağlı özellikle yazlıkların bulunduğu Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunduğu belirtildi.

Gelen ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, Rojin'in cansız bedeninin cenaze aracıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Morgu'na getirileceği belirtildi. Rojin 18 gündür yaklaşık 250 kişilik ekip tarafından aranıyordu.