Van'da kurt yavrularını yakalayarak fotoğraflayan kişiye para cezası

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Van'ın Çaldıran ilçesinde kurt yavrularını yakalayarak fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan kişiye para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şubesinin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, sosyal medyada kurt yavrularının fotoğraflarının paylaşılması üzerine ekipler çalışma başlattı.

Yakaladığı 2 kurt yavrusunu beslediği tespit edilen kişiye 26 bin 839 lira para cezası uygulandı.

Kurt yavruları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alındı.