Van\'da Bisiklet Topluluğu 23 Nisan\'da Farkındalık Turu Düzenledi

Güncel

Van'da bisiklet topluluğu kuran öğretmenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Valilik bahçesinde bir araya gelen öğretmenler, buradan Van Gölü Anaokulu bahçesine kadar pedal çevirdi.

Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu Başkanı Hakan Durğun, 20 öğretmenle etkinlikler kapsamında öğrencilerle buluşacaklarını söyledi.

Topluluğun geçen yıl kurulduğunu ifade eden Durğun, "Bugün öğretmenlerimizle beraber çocuklarımıza hediye ettiğimiz farkındalık turu düzenliyoruz. Bu yıl ilk etkinliğimizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştiriyoruz. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." dedi.

Beden eğitimi öğretmeni Evin Sevinç ise çocuklara aydınlık bir gelecek sunmak istediklerini belirtti.

Çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Evin Sevinç, şöyle konuştu:

"Bugün, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği çok kıymetli bir gün. Çocuklarımız için bisiklet turu düzenledik. Dünyada barış, her yerde barış en büyük temennimiz. Umarım çocuklarımıza aydınlık bir gelecek sunabiliriz. Bugünler bizim ama gelecekler onların. Dünya için, Filistin için ve başka ülkelerdeki savaşa maruz kalan çocuklarımız için barış istiyoruz. Savaşlarda hayatını kaybeden bütün çocuklarımızı anıyorum."