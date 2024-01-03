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Van'da Sünnet Olan Çocuklar Kirveleriyle Buluştu - Son Dakika
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Van'da Sünnet Olan Çocuklar Kirveleriyle Buluştu

Van'da Edremit Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Van Eğitim Araştırma Hastanesi işbirliği ile geçen hafta sünnetleri yapılan 54 çocuk kirveleri ile buluştu. Süphan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda çocuklara hediyeler verildi.

Van\'da Sünnet Olan Çocuklar Kirveleriyle Buluştu
03.01.2024 - 19:03,  Güncelleme: 19:04
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Van'da Edremit Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Van Eğitim Araştırma Hastanesi işbirliği ile geçen hafta sünnetleri yapılan 54 çocuk kirveleri ile buluştu.

Süphan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Yücel Erdem, Edremit Belediyesinin 54 çocuğu sünnet ettirdiğini söyledi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Erdem, "Bugün çocukların hayatlarında unutamayacakları günlerden biri. Erkek evlatlarımız için en kıymetli dönemlerden biri sünnet olduğu gün, diğeri ise askerliktir. Bizi çocuklara kirve yapan Belediye Başkanımız İsmail Say ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise bu yıl sünnet şöleninin ikincisini yaptıklarını hatırlatarak, "Amacımız çocukların hayatlarında iz bırakacak bir etkinlik düzenlemek, kendilerine sembolik de olsa kirvelik müessesini yaşatmaktır. Bugün burada kirvelerle aileleri de buluşturmuş olacağız." dedi.

Çocukların sünnetlerinin hastane ortamında ve hijyenik şartlarda yapıldığını belirten İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun da şölenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise şölene ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından kirveleri tarafından çocuklara hediyeleri verildi.

Kaynak: AA
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