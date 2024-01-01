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Van'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce geçen yıl gerçekleştirilen denetimlerde, 10 bin 270 sürücü hakkında işlem yapıldı, 901 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde abartı egzoz, yüksek sesli müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda 1 Ocak-31 Aralık tarihlerinde yapılan çalışmalarda 486 bin 864 araç denetlendi.
Denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 10 bin 270 sürücü hakkında işlem yapıldı, 901 araç trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Van'da Trafik Denetimleri: 10 Bin 270 Sürücüye İşlem Yapıldı - Son Dakika