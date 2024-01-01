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Van'da Trafik Denetimleri: 10 Bin 270 Sürücüye İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Van'da Trafik Denetimleri: 10 Bin 270 Sürücüye İşlem Yapıldı

Van'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından geçen yıl gerçekleştirilen denetimlerde, 10 bin 270 sürücü hakkında işlem yapıldı ve 901 araç trafikten men edildi. Abartı egzoz, yüksek sesli müzik ve kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimler ise hala devam ediyor. 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda toplamda 486 bin 864 araç denetlendi.

Van\'da Trafik Denetimleri: 10 Bin 270 Sürücüye İşlem Yapıldı
01.01.2024 - 13:01,
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Van'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce geçen yıl gerçekleştirilen denetimlerde, 10 bin 270 sürücü hakkında işlem yapıldı, 901 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde abartı egzoz, yüksek sesli müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda 1 Ocak-31 Aralık tarihlerinde yapılan çalışmalarda 486 bin 864 araç denetlendi.

Denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 10 bin 270 sürücü hakkında işlem yapıldı, 901 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'da Trafik Denetimleri: 10 Bin 270 Sürücüye İşlem Yapıldı - Son Dakika
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