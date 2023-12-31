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Van'da Yılbaşı Gecesi Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Uygulama Yaptı - Son Dakika
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Van'da Yılbaşı Gecesi Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Uygulama Yaptı

Van'da yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven içinde geçmesi için görevlendirilen polis ekipleri, yılbaşı gecesi kentin farklı noktalarında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde şüpheli araçlar arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Ayrıca, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri ve kask takmama, cep telefonu kullanma gibi kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

Van\'da Yılbaşı Gecesi Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Uygulama Yaptı
31.12.2023 - 23:33,
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Van'da yılbaşı gecesi İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama yaptı.

Kentte yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için görevlendirilen polisler, asayiş ve trafik uygulamasına devam etti.

Asayiş Şube ile Trafik Denetleme Şube ekipleri, yoğun olan cadde, kavşak ve sokaklarda uygulama yaptı.

Denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Cadde ve sokaklarda da şüpheli kişilerin kontrolleri yapıldı.

Kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri ve kask takmama, seyir halindeyken cep telefonu kullanma gibi kuralları ihlal eden sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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