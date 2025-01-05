Van\'daki Çocuk İzmir\'e Sevk Edildi

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Van'da kalp rahatsızlığı olan 6 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla İzmir Şehir Hastanesine götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal paylaşım hesabından yapılan bilgilendirmede, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören ve Permanent junctional resiprocating taşikardisi (kalp rahatsızlığı) tanısı konulan çocuğun ileri tetkik ve tedavi için İzmir'deki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen hasta, sağlık görevlilerinin kontrolünde ambulans uçağa alınarak İzmir Şehir Hastanesi'ne götürüldü.