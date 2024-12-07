Van\'dan İstanbul\'a Ambulans Uçak

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Van'da immün yetmezliği (bağışıklık sistemi yetersizliği) tanısı konulan 4 aylık bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde immün yetmezliği tanısı konulan bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'daki hastaneye sevkine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.

4 aylık bebek, ambulans uçakla İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.