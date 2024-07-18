Van Gölü'nde Deniz Polisleri Boğulma Vakalarını Önlemek İçin Devriye Geziyor - Son Dakika
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Van Gölü'nde Deniz Polisleri Boğulma Vakalarını Önlemek İçin Devriye Geziyor

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten deniz polisleri, Van Gölü'nde boğulma vakalarını önlemek amacıyla devriye geziyor ve vatandaşları bilgilendiriyor. 18 kişilik ekip, 2001'den bu yana Van, Ağrı, Hakkari ve Iğdır'da arama kurtarma ve boğulma vakalarının önlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunuyor. Ekip, sonar ve uzaktan kumandalı su altı aracı gibi teknolojilerden yararlanarak 4 yılda 101 boğulma olayına müdahale etti ve 105 kişiyi kurtardı. Ayrıca, göl ve akarsularda kaybolan 30 kişinin cenazesine ulaşan ekipler, yüzenleri akıntının fazla olduğu noktalarda uyarıyor.

18.07.2024 12:07
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Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten deniz polisleri, boğulma vakalarının önüne geçmek için Van Gölü'nde devriye geziyor, vatandaşları bilgilendiriyor.

Edremit ilçesinde konuşlu Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliğinde görevli 18 kişilik ekip, 2001'den bu yana Van, Ağrı, Hakkari ve Iğdır'da arama kurtarma ve boğulma vakalarının önlenmesine yönelik faaliyetlere katılıyor.

Yöre halkı olarak "deniz" olarak adlandırılan Van Gölü'nde de deniz araçlarının denetimi, kaçakçılıkla mücadele ve inci kefalinin korunmasına yönelik çalışma yürüten ekip, yaz mevsiminde de vatandaşları boğulmalara karşı bilgilendiriyor.

Sıcak havanın etkisini gösterdiği aylarda göl ve akarsularda serinlerken boğulma tehlikesi geçirenlerin imdadına koşan ekipler, sonar, uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) gibi teknolojilerden yararlanarak 4 yılda 101 boğulma olayına müdahale etti, 105 kişiyi kurtardı.

Göl ve akarsularda akıntıya kapılarak kaybolan 30 kişinin de cenazesine ulaşan ekipler, özellikle akıntının fazla olduğu noktalarda yüzenleri uyarıyor.

"101 boğulma vakasına müdahale ettiler"

İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AA muhabirine, insanların canını, malını korumak ve huzurunu sağlamak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ekiplerin göl, akarsu ve gölet gibi bölgelerde can kurtarma, ceset çıkarma, suç aleti bulma ve çıkarma ile devlet büyüklerinin kenti ziyareti sırasında güvenliği sağlama ile ilgili çalışmalar yaptığını belirten Mutlu, "Şubemizin kurbağa adamları ve uzman personelleri, bot, teknolojik imkanlar ve su altı robotlarıyla çalışmakta. 4 yılda 101 boğulma vakasına müdahale etti ve vatandaşlarımızı canlı kurtardılar. Ayrıca boğulan 30 vatandaşımızı da sudan çıkardılar. Bunun haricinde sudan onlarca suç aletini çıkardılar." dedi.

Komiser Oktay Karaoğlu da sadece Van'da değil Ağrı, Iğdır ve Hakkari'de de boğulma vakalarına müdahale ettiklerini belirtti.

İhbar gelen bölgelere anında ulaştıklarını anlatan Karaoğlu, şunları kaydetti:

"Bütün boğulma vakalarına ve suyla alakalı her konuya müdahale ediyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzün 112 Acil Çağrı Merkezine bağlı ekiplerimiz var. Vatandaşlarımızdan ve görgü tanıklarından çağrı merkezine ihbar düşüyor. İhbar düşer düşmez, olaya müdahale etmek için hızlıca çıkıyoruz. Hem ekipmanlarımız hem de personel sayımız bunun için yeterli. Vatandaşların yoğun olarak suya girdiği saatlerde jet ski ve botlarla vatandaşlara uyarılarda bulunuyoruz. Bilmedikleri sulara girmemeleri, akıntılı sularda yüzmemeleri, girdikleri sularda çok fazla açılıp kendilerini riske atabilecek bütün durumlardan kaçınmaları için anonslar yapıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Gölü'nde Deniz Polisleri Boğulma Vakalarını Önlemek İçin Devriye Geziyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Gölü'nde Deniz Polisleri Boğulma Vakalarını Önlemek İçin Devriye Geziyor - Son Dakika
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