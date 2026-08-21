Van Gölü\'ne Yüzer Bariyerler

Van Büyükşehir Belediyesi, suyun taşıdığı atıkların Van Gölü'ne ulaşmasının önlenmesi ve gölün temizliğinin korunması amacıyla Akköprü ve Kirman derelerine yüzer bariyerler yerleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Van Gölü'nün korunması ve atıkların göle ulaşmasının önlenmesine yönelik çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda Akköprü ve Kirman derelerinin göle ulaşan yataklarına 25 metre uzunluğunda yüzer bariyerler yerleştirildi.

Bariyerler, suyun taşıdığı plastik, poşet, ambalaj ve çeşitli evsel atıkları göle ulaşmadan önce tutuyor. Bariyerlerin çevresinde biriken atıklar, belediye ekiplerince düzenli olarak temizlenerek alandan uzaklaştırılıyor.

Çalışmalar kapsamında Park 65 çevresinde de temizlik yapan ekipler, alanda biriken çeşitli atıkları topluyor.