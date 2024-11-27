Van'ın 3 İlçesinde Okullara Kar Tatili

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1)VAN'IN 3 İLÇESİNDE OKULLARA 'KAR' TATİLİ

VAN'ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Van'ın İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçesinde kar ve tipi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Ayrıca bu ilçelerde hamile ve engelli kamu görevlileri de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayıldı.

Konuya ilişkin Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji bölge müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde ilimiz genelinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının -6 dereceye düşeceği öngörüsüyle oluşacak buzlanma ve don olayı neticesinde kara ulaşımında oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliğini tehlikeye atacak olası bir kaza riskine karşı; ilimiz İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde 28.11.2024 perşembe günü resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.

NOT: BİLGİ İÇİN

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2)BIÇAKLA SALDIRAN OĞLUNU TABANCA İLE YARALADI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde emekli infaz koruma memuru Ahmet O. (59), bıçakla kendisine saldıran oğlu Yunus O.'yu (36), tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Nusratiye Mahallesi Atilla Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Emekli infaz koruma memuru Ahmet O., henüz belirlenemeyen nedenle oğlu Yunus O. ile tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre; Yunus O., bıçakla babasına saldırdı. Bu sırada ruhsatlı tabancasını alan Ahmet O., oğluna ateş açarak kasığından yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yunus O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Evde incelemede bulunan polis, Ahmet O.'yu gözaltına alarak, olayla ilgili çalışma başlattı.