Van'ın Özalp ilçesinde, otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Özalp- Saray kara yolunda 08 AT 604 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen 34 LR 1555 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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