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Van'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışından dolayı karayolları ekipleri bölgede aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Van\'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı
14.12.2023 - 23:58,
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Van'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

VAN - Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar yağışından dolayı karayolları ekipleri bölgede aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da hafta başından buyana belli aralıklara devam eden yağmur, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Araç trafiğinin yoğun olduğu Van- Hakkari karayolu üzerindeki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergah üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı sisten dolayı sürücüler zor anlar yaşıyor. Öte yandan kar yağışı Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde de etkili oluyor. Sürücülerin yolda kalmamaları için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

"Sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredecek"

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van merkez ve kuzey ilçelerinde bugün öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu olması beklenmektedir. Yağışların yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın kuzeyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Van Gölü için hava durumu: çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,50 metre; görüş: iyi, yağış anında orta. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının Van'da 8, Bitlis'te 6, Hakkari 7 ve Muş'ta 9 derece olacağı tahmin edilmektedir" denildi.

Kaynak: İHA
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