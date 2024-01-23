Van, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 72 yerleşim birimi ulaşıma kapandı.

Van'ın kırsal kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 53 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Muradiye ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Devetaş Mahallesi'ne bağlı Mikail mezrasında yüksek ateş şikayeti olan aynı aileden 4 kişinin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Yolun kapanması nedeniyle sağlık ekiplerinin ilerleyememesi üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri yönlendirildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu ulaşılan hastalar, Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soğuk havanın etkili olduğu Çaldıran ilçesinde de ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde iki gündür etkili olan kar nedeniyle 18 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin sahada çalıştığını ifade eden Yentür, acil durumlar için de ekiplerin hazır beklediğini aktardı.

Hakkari

Hakkari'de akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bir mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Üs bölgeleri yolunda metrelerce karla mücadele eden ekipler, kapalı mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi dolayısıyla kapanan 2 köy yolunu açtıklarını belirtti.

Kurtkan, açılan yollarda genişletme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.