Van semalarında görülen gizemli ışık endişelendirdi - Son Dakika
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Van semalarında görülen gizemli ışık endişelendirdi

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Van ve çevre illerde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen gizemli ışık, kısa süreli paniğe neden oldu. Van semaları, dün saat 22.00 sıralarında esrarengiz bir ışığa ev sahipliği yaptı. Van ve çevre illerin semalarında beliren esrarengiz ışık, bir süre gökyüzünde durduktan sonra gözlerden kayboldu. Van ve Hakkari ile birçok Orta Doğu ülkesinde görülen gizemli ışık, vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kameralarıyla görüntülendi.

13.04.2024 14:12
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Van semalarında görülen gizemli ışık endişelendirdi

VAN - Van ve çevre illerde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen gizemli ışık, kısa süreli paniğe neden oldu.

Van semaları, dün saat 22.00 sıralarında esrarengiz bir ışığa ev sahipliği yaptı. Van ve çevre illerin semalarında beliren esrarengiz ışık, bir süre gökyüzünde durduktan sonra gözlerden kayboldu. Van ve Hakkari ile birçok Orta Doğu ülkesinde görülen gizemli ışık, vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kameralarıyla görüntülendi.

Saim Yüksek ve ailesi akşam saatlerinde gökyüzünde aniden beliren bir ışıklı cisim gördü. Aile telefonlarıyla cismi görüntüledi. Kısa bir süre ışık saçan cisim daha sonra gözden kayboldu.

"Uçak düştü sandım"

İHA muhabirine konuşan Saim Yüksek isimli vatandaş, gökyüzüne bakan çocuklarının bir cisim gördüğünü ve o an herkesin farklı bir yorum yaptığını belirtti. Kız çocuklarının kuyruklu yıldıza ve hilale benzettiğini ifade eden Yüksel, "Uluslararası uçakların güzergahı oluğu için ben de uçak düştü sandım. Daha sonra cismin Rusya'nın kıtalar arası balistik füzesi olduğunu öğrendik. Görüntüyü sosyal medyada da gördük. Van'da, İran ve Kuzey Irak'tan da görülmüş. Uçağın düşme ihtimali ise beni korkuttu" dedi.

Gördükleri cismi ilk olarak kuyruklu yıldıza benzettiklerini ifade eden çocuklar ise cismin bir süre sonra kaybolduğunu söylediler.

Van semalarında görülen gizemli ışık endişelendirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Van semalarında görülen gizemli ışık endişelendirdi - Son Dakika

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