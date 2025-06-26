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Van-Tahran Treni Seferlerine Devam

Van-Tahran Treni Seferlerine Devam
26.06.2025 13:21
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Bakan Uraloğlu, İran-İsrail gerginliğine rağmen Van-Tahran tren seferlerinin sürdüğünü açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran ve İsrail arasında yaşanan gelişmelere karşın, Van- Tahran yolcu treninin seferlerine planlanan şekilde devam ettiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile İran ve İsrail arasında yaşanan gelişmelere karşın Van-Tahran yolcu treninin planlanan şekilde hizmet verdiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, Van-Tahran yolcu treninin pazar ve çarşamba günleri Tahran'dan, Van'dan ise pazartesi ve perşembe günleri hareket ettiğini aktardı. Bakan Uraloğlu, İran ve İsrail arasında 13 Haziran'da başlayan süreci yakından takip ettiklerini belirterek, "İsrail-İran savaşının başladığı tarihten bugüne Van-Tahran arasında 15, 16, 18, 19, 22, 23 ve 25 Haziran tarihlerinde planlandığı üzere 7 sefer gerçekleştirildi. Tarifeli 7 seferde toplam 1886 yolcuya hizmet verildi. Bugün, 320 yolculu bir sefer daha Van'dan hareket edecek" dedi.

'EK SEFER PLANLANDI'

Tahran'dan Van'a 27 Haziran'da hareket etmek üzere 320 yolcu kapasiteli bir ek sefer planlandığını açıklayan Bakan Uraloğlu, söz konusu trenin 28 Haziran'da Van'dan yolcularını alarak tekrar Tahran'a hareket edeceğini belirtti.

'BUGÜNE KADAR 10 BİN 975 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ'

Haftada karşılıklı 2 sefer yapan Van-Tahran treninin ilk seferinin Tahran'dan 9 Mart'ta, Van'dan ise 10 Mart'ta gerçekleştirildiğini aktaran Bakan Uraloğlu, "Trenin sefere konulduğu tarihten bugüne kadar toplam 63 sefer gerçekleştirildi. Bugüne kadar 10 bin 975 yolcuya hizmet verildi" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van-Tahran Treni Seferlerine Devam - Son Dakika

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