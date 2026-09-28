Van Tuşba'da okula pompalı tüfekle gelen kız öğrenci polis merkezine götürüldü - Son Dakika
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Van Tuşba'da okula pompalı tüfekle gelen kız öğrenci polis merkezine götürüldü

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Van Tuşba\'da okula pompalı tüfekle gelen kız öğrenci polis merkezine götürüldü
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Van Tuşba'daki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'na pompalı tüfekle gelen kız öğrencinin tüfeği, öğretmen ve veliler tarafından alınıp polise teslim edildi. Polis tüfeğe el koydu, öğrenci ifadesi için merkeze götürüldü; okulda eğitime ara verildi ve inceleme başlatıldı.

VAN'ın Tuşba ilçesinde bir kız öğrenci, okula pompalı tüfekle geldi. Öğretmen ve veliler tarafından çocuğun elinden alınan tüfek, polise teslim edildi.

Olay, sabah saatlerinde merkez Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki Polatoğlu İlk ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Bir kız öğrenci, pompalı tüfekle okula geldi. Öğrenciyi ve silahı fark eden öğretmenler ile veliler müdahale ederek tüfeği aldı. Durumun bildirilmesi üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tüfeğe el koyarken, öğrenci ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayın ardından okulda eğitime ara verildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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