Van YYÜ'de 5 Bin 260 Öğrenci Mezuniyet Töreniyle Mezun Oldu - Son Dakika
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Van YYÜ'de 5 Bin 260 Öğrenci Mezuniyet Töreniyle Mezun Oldu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) eğitimlerini tamamlayan 5 bin 260 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Tören, öğrencilerin selamlama yürüyüşüyle başladı ve halk oyunları gösterisiyle devam etti. Konuşmaların ardından fakülte birincilerine ödülleri ve mezuniyet belgeleri verildi. Törene, İŞKUR Van İl Müdürü, AK Parti İl Başkanı, dekanlar, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

03.07.2024 21:49
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) eğitimlerini tamamlayan 5 bin 260 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Van YYÜ Stadyumu'nda yapılan 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni, öğrencilerin selamlama yürüyüşüyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Törende konuşan Van Valisi Ozan Balcı, öğrencilerin coşkusuna, heyecanına ve mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Üniversiteden mezun olmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Balcı, "Mezun olan tüm öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyor, bundan sonraki yaşantılarında sağlık, mutluluk diliyorum. Fedakarlıkla görev yapan akademisyenlerimize, gençlerimizi her alanda destekleyen ailelerimize teşekkür ederim. Üniversiteden mezun olan öğrencilerimizin güzel işlere imza atmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise her yıl yaklaşık 5 bin 500 öğrenciyi mezun ettiklerini aktardı.

Üniversitelerinde 30 bini aşkın öğrencinin eğitim gördüğünü ifade eden Şevli, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin ve bölgenin en güçlü üniversitelerinden biriyiz. Yakın tarihte 'UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması'nda dereceye girdik. Bizim için gurur verici bir tablo.Tüm akademik ve idari kadromuza teşekkür ederim. Bugün de velilerimiz ve öğrencilerimiz çok heyecanlı. Öğrencilerimiz bir yandan da üniversiteden ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyor. Van Gölü'nün kıyısında kurulmuş, turkuaz mavisiyle yeşilin buluştuğu çok güzel bir kampüse sahibiz. Gençlerimizi güçlü, donanımlı ve başarılı bir akademik kadroyla yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz de bunun faydasını katıldıkları sınavlarda görüyor. Öğrencilerimizi donanımlı bir şekilde yetiştirmenin, mezun etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Tüm akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi ve aileleri tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından fakülte birincilerine ödülleri ve mezuniyet belgelerinin verildiği törende farklı fakültelerden 5 bin 260 öğrenci mezun olmanın sevincini yaşadı.

Öğrencilerin kep atmasıyla son bulan törene, İŞKUR Van İl Müdürü Selma Biçek, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, dekanlar, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van YYÜ'de 5 Bin 260 Öğrenci Mezuniyet Töreniyle Mezun Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van YYÜ'de 5 Bin 260 Öğrenci Mezuniyet Töreniyle Mezun Oldu - Son Dakika
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