Van YYÜ'de mezuniyet coşkusu - Son Dakika
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Van YYÜ'de mezuniyet coşkusu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 2023-2024 yılı mezuniyet töreni coşkuyla kutlandı. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, fakülte dekanları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören, plaket ve başarı belgelerinin verilmesi, folklor gösterisi ve kep atma töreni ile sona erdi.

03.07.2024 21:54
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Van YYÜ'de mezuniyet coşkusu

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 2023-2024 yılı mezuniyet töreni coşkuyla kutlandı.

Üniversitenin çim sahasında düzenlenen mezuniyet törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, fakülte dekanları, bazı kurum amirleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir selamlama konuşması yapan Vali Balcı, mezun olan tüm öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.

Törende konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, dün önlisans programlarından 2 bin 300 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlediklerini ifade ederek, "Bugün de yaklaşık 3 bin 400 lisans mezunumuzun mezuniyet törenini gerçekleştireceğiz. Van YYÜ, 1982 yılında kurulmuş ülkemizin ve bölgemizin en köklü üniversitelerinden biri. Her yıl yaklaşık 6 bin yeni öğrenci aramıza katıldığı gibi 5 bin, 5 bin 500 öğrenciyi de mezun ediyoruz. Öğrencilerimizi en güzel şekilde ve güçlü akademik kadromuzla yetiştiriyoruz. Çağın gereklerine uygun bir yaklaşımla öğrencilerimize çok güzel eğitimler veriyoruz" dedi.

"Öğrencilerimizi mezun ettikten sonra da bırakmıyoruz"

Öğrencilerin girdileri kadar çıktılarının da önemli olduğuna dikkat çeken Şevli, "Mezunlarımıza gerek merkezde yapılan sınavlarda, özellikle KPSS'de girdilerine göre çok daha yukardan bir dereceyle sınavlarda bir başarı gösteriyorlar. Bu da bizleri mutlu ediyor. Bizler mezunlarımızın kariyer planlamalarına mezun bilgi sistemimizden de destek veriyoruz. Yani öğrencilerimizi mezun ettikten sonrada bırakmıyoruz. Öğrencilerimizin hayat boyu bütün kariyer adımlarında da onlara destek oluyoruz. E-insan platformu üzerinden öğrencilerimize gerek staj gerekse iş imkanlarını kariyer merkezimiz aracılığı ile ulaştırıyoruz. Bu yılda inşallah öğrencilerimizi uğurlayacağız. Öğrencilerimizin ailelerinin yoğun bir katılımı var. Dolayısıyla bir yandan hüzün bir yandan da sevinç yaşıyorlar. Ben bu duygularla tüm mezun öğrencilerimize başarılar diliyor, ailelerini tebrik ediyorum. Ayrıca tüm akademik ve idari kadrolarımıza da emeklerinden dolayı şükranlar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Törende 2023-2024 yılı lisans birincisi olan Van YYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencisi Alisya Asya Yılmaz da bu başarıyı beklediğini belirterek, "Daha önce de birinciliklerim var. Çok çaba ve emek sarfettim. Derslerimi çok özenerek yapardım. Devamsızlık yapmamaya çalıştım. Tabi ki çalışmak da gerekiyor. Çok heyecanlıyım. Benim için çok büyük bir mutluluk" dedi.

" Gazze'ye gitmeye hazırım"

Konuşmasında Gazze'de ölen ve yaralanan çocukların kendisini derinden etkilediğine vurgu yapan Yılmaz, "Gazze'de yaşanan soy kırım benim gibi herkesi derinden üzüyor. Lanetliyorum, kınıyorum. Yaralanan, ölen çocuklar için çok üzülüyorum. Bir ebe olarak, çocukların hayatına dokunan biri olarak çok derinden etkilendim. İnşallah en kısa zamanda çözüme kavuşur. Ebe olduğum için ve çocukların hayatına dokunduğum için Gazze'ye gitmeye hazırım" diye konuştu.

Başarılı olan öğrencilere plaket ve başarı belgelerinin verilmesi ile devam eden program, folklor gösterisi ve kep atma töreni ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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