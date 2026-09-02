Vanuatu'dan İki Ada İçin UAD'ye Egemenlik Başvurusu, Fransa'ya Bildirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vanuatu'dan İki Ada İçin UAD'ye Egemenlik Başvurusu, Fransa'ya Bildirildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vanuatu, Fransa'nın kontrolündeki Umaenupne (Matthew) ve Umaeneg/Leka (Hunter) adaları üzerinde egemenlik iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvurdu. Başvuruda, iki ülkenin münhasır ekonomik bölgeleri ve kıta sahanlıkları arasındaki tek deniz sınırının belirlenmesi de talep edildi. UAD, başvuruyu Fransa'ya iletti ancak Fransa mahkemenin yargı yetkisini kabul etmediği sürece yargılamanın başlamayacağını duyurdu.

Vanuatu, Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvurarak Fransa'nın kontrolündeki Umaenupne (Matthew) ve Umaeneg/Leka (Hunter) adaları üzerinde egemenlik iddiasında bulundu.

UAD'den yapılan açıklamada, Vanuatu'nun 31 Ağustos'ta, Fransa ile aralarındaki Umaenupne (Matthew) ve Umaeneg/Leka (Hunter) adaları üzerindeki egemenlik haklarının tespiti ve iki ülkenin münhasır ekonomik bölgeleri ve kıta sahanlıkları arasındaki tek deniz sınırının belirlenmesi için Divana başvuru yaptığı bildirildi.

Açıklamada, İçtüzüğün 38. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Vanuatu'nun başvurusunun Fransa'ya iletildiği, Fransa'nın mahkemenin yargı yetkisine rıza göstermediği sürece yargılamada herhangi bir işlem yapılmayacağı kaydedildi.

Adalar üzerindeki uyuşmazlık

Fransa ve Britanya tarafından ortak yönetilen Vanuatu, 1980'de bağımsızlığını kazanmıştı.

Vanuatu, bağımsızlığından bu yana Matthew ve Hunter adaları üzerindeki Fransız egemenliğine itiraz ediyor ve adaları Fransız kontrolüne bırakan sömürge dönemi düzenlemesinin yerli halka danışılmadan yapıldığını savunuyor.

Vanuatu, adalar kendi kontrolüne geçmeden sömürgeden çıkış sürecinin tamamlanmış sayılamayacağını ileri sürüyor.

Fransa ise adaların teslimine karşı çıkıyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Uluslararası, Vanuatu, Fransa, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vanuatu'dan İki Ada İçin UAD'ye Egemenlik Başvurusu, Fransa'ya Bildirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı evi önüne gelene satmışlar Aynı evi önüne gelene satmışlar
İsrail’in Gazze’ye 10’dan fazla hava saldırısı: 1 ölü, 3’ü çocuk yaralı İsrail'in Gazze'ye 10'dan fazla hava saldırısı: 1 ölü, 3'ü çocuk yaralı
Nepal’deki sel felaketinde can kaybı bini aştı Sayının artması bekleniyor Nepal'deki sel felaketinde can kaybı bini aştı! Sayının artması bekleniyor
Minik çocuk balkondan dışarı bakarken beton zemine çakıldı Minik çocuk balkondan dışarı bakarken beton zemine çakıldı
Pişkin hırsızın talebi pes dedirtti Pişkin hırsızın talebi pes dedirtti
Kastamonu’nun Cide ilçesinde araç yıkama tartışması kanlı bitti: Baba ve iki oğlu tutuklandı, kavga anı kamerada Kastamonu'nun Cide ilçesinde araç yıkama tartışması kanlı bitti: Baba ve iki oğlu tutuklandı, kavga anı kamerada

10:21
30 milyon euroluk yıldız tesise çöp poşetiyle geldi Görenler şaştı kaldı
30 milyon euroluk yıldız tesise çöp poşetiyle geldi! Görenler şaştı kaldı
10:02
Melisa Aslı Pamuk’un tek fotoğrafla 91 milyon TL’lik şovu
Melisa Aslı Pamuk'un tek fotoğrafla 91 milyon TL'lik şovu
09:39
Aynı eve ikinci kez giren hırsız kadınlar yakalandı
Aynı eve ikinci kez giren hırsız kadınlar yakalandı
09:36
DGM’den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
09:33
Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı bulunan İsmail Çanak itirafçı oldu
Cem Küçük soruşturmasında yeni gelişme: Yakalama kararı bulunan İsmail Çanak itirafçı oldu
09:30
Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu “Bakan olacağım“ deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası
Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu! "Bakan olacağım" deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 10:25:51. #7.13#
SON DAKİKA: Vanuatu'dan İki Ada İçin UAD'ye Egemenlik Başvurusu, Fransa'ya Bildirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement