İmamoğlu ve Erdoğdu Ümraniye\'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Ümraniye Belediye Başkan adayı Aykut Erdoğdu ile birlikte ilçe turu yaptı. Topağacı Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret eden İmamoğlu ve vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Bir vatandaşın "Sen iyi olduktan sonra biz de iyiyiz. Tansu Çiller'e özel imar çıkaran, bu vatandaşın, fakir fukaranın, tüyü bitmemiş yetimin hakkını peşkeş çeken Murat Kurum'a oy yok. 25 yıldır bu ülkeyi yönettiler, kentsel dönüşüm yeni mi akıllarına geldi" sözlerine İmamoğlu, "Biz, hakkınızı koruyacağız" şeklinde karşılık verdi.
İmamoğlu, Fenerbahçe Kulübü ziyaretinin ardından Ümraniye'ye geçti. Dudullu Organize Sanayi Yönetimi ile bir araya gelen İmamoğlu'na, CHP milletvekilleri Fethi Açıkel, Ali Gökçek ile CHP Ümraniye Belediye Başkan adayı Aykut Erdoğdu ve CHP Ataşehir Belediye Başkan adayı Onursal Adıgüzel eşlik etti. İmamoğlu ve Erdoğdu, Dudullu'dan Topağacı Mahallesi'ne geçerek, semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan İmamoğlu ve Erdoğdu, yurttaşlardan gelen destek, eleştiri, talep, temenni ve sorunları dinledi. Pazar girişine konumlandırılan AKP mobil seçim standına uğrayan İmamoğlu, başarı dileklerini iletti. Pazarda yoğun ilgiyle karşılanan İmamoğlu, esnaf ve vatandaşlarla samimi sohbetler yapma olanağı buldu.
PAZAR ESNAFINDAN İMAMOĞLU'NA: "GÜZEL BİR JESTTİR İNSANLARLA BULUŞMAK"
İmamoğlu, tezgahına uğradığı bir pazarcının, "Çalışıyorsun. Senden memnun İstanbul halkı. İnşallah, Allah'ın izniyle, bütün desteğimiz seninle" sözleriyle karşılandı. İmamoğlu'nun esnafa yanıtı, "Allah razı olsun. Çok naziksiniz. Ben de layık olacağım ailenize, size" oldu. İmamoğlu, aynı esnafın, "Ben, Ümraniye'de yaşayan bir vatandaş olarak, İsmet Yıldırım'ın (Ümraniye Belediye Başkanı) yüzünü görmüş değilim. Çok teşekkür ederim. İyi yaptın. Güzel bir jesttir insanlarla buluşmak" sözlerine de "Şöyle söyleyeyim. Pazarlarda aldığım öneriler, eleştiriler ya da pazarda duyduğum şeyler, bana belki de en fazla yardımcı olan şeyler. Onun için hem esnaf hem burada yürüyen vatandaşımız… Aha geldi dostumuz. Şimdi onu dinleyeceğim. Vatandaşın yüzde 70'ini burada görüyoruz. Çünkü, gidip de bir ofiste, orada, burada olmuyor. Biz de diyoruz ki; halkın önüne her zaman çıkacak, enerjisi yüksek, benim de dostum Aykut Erdoğdu, Ümraniye'ye başkanlık yapacak. Onun da desteklenmesini istiyoruz" karşılığını verdi.
ESNAFIN KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUSUNU YANITLADI: "ONLARIN 20 SENEDE YAPAMADIĞI PLANLAMALARI, BİZ 5 SENEDE YAPTIK"
Aynı esnaf, Ümraniye'deki kentsel dönüşüm sorununu gündeme getirerek, ilçe belediyesinin sorunun kaynağı olarak İBB'den gerekli dosyaların gelmemesini gösterdiğini aktardı. İmamoğlu'nun esnafa yanıtı, "Öyle bir şey yok. Biz İstanbul'da, onların 20 senede yapamadığı planlamaları 5 senede yaptık. 100'ün üstünde noktada planları biz geçirdik bu 5 yılda. Onun için öyle bir şey yok. Ama Ümraniye'nin her mahallesinin farklı sorunu var. Kimi yerde tapu sorunu var, kimi yerde 2B sorunu var, kimi yerde Hazine sorunu var, kimi yer ilçe belediyesinin sorumluluğunda, bizim sorumluluğumuzda olan alanlar var. Her birinin farklı yorumu var. Ama sana öz, net bilgiyi sunabilme şansına sahibiz. Nerede tam sorunu yaşıyorsan, alırız arkadaşlarımla, misafir de ederiz, sana da anlatırız; nasıl çözülecek, kime aittir sorumluluk, sana anlatabiliriz" oldu.
"İMAMOĞLU'NA SARILDI
Genç bir kadın vatandaşın, "Abim" diyerek İmamoğlu'na sarılması, ilginç anların yaşanmasına neden oldu. İmamoğlu, "Ne güzel 'abim' dedin" diyerek genç kadına sarıldı. İmamoğlu, kendisine olan sevgisini, "Titriyorum şu anda sevinçten, mutluluktan. Kazanmıştınız bir önceki dönem; lokmalar yaptım, dağıttım yedi kapıya, Samsun Bafra Emelli Köyü'nden " sözleriyle gösteren vatandaşa, "Ooo… Veli'nin köyünden" diyerek bir kez daha sarıldı. İmamoğlu'nun, "Kazanalım. Hiç korkum yok. Umutluyum" diyen vatandaşa yanıtı, "Kazanacağız tabi oldu. Veli çok çalışsın, Bafra'yı kazansın; ona göre" oldu. Bu sırada İmamoğlu'nun yanına yaklaşan bir vatandaş da duygularını, "Başkanım, sen gidersen İstanbul biter. Seni alnından öpüyorum" sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu da "Yok, yok" diyerek vatandaşa sarıldı. Bir başka vatandaş da İmamoğlu'na oy vermek için köye gitmeyi ertelediğini söyledi.
VATANDAŞTAN İMAMOĞLU'NA: "TANSU ÇİLLER'E ÖZEL İMAR ÇIKARAN MURAT KURUM'A OY YOK"
İmamoğlu, "Sen iyi olduktan sonra biz de iyiyiz. Tansu Çiller'e özel imar çıkaran, bu vatandaşın, fakir fukaranın, tüyü bitmemiş yetimin hakkını peşkeş çeken Murat Kurum'a oy yok. 25 yıldır bu ülkeyi yönettiler, kentsel dönüşüm yeni mi akıllarına geldi" diyen başka bir vatandaşa da "Biz, hakkınızı koruyacağız" yanıtını verdi. Bir anda karşısında İmamoğlu'nu gören 3. sınıf öğrencisi Elif isimli kız çocuğunun ilk tepkisi, "Hiiii anne" diye çığlık atmak oldu. Daha sonra İmamoğlu'na sarılan Elif ile İmamoğlu arasında sıcak diyaloglar yaşandı. Pazar ziyaretinin ardından Topağacı Şehit Fatih Mehmet Han Camii'ne geçen İmamoğlu ve Erdoğdu, önce cami derneği yöneticileriyle bir araya geldi, sonra cuma namazlarını aynı ibadethanede kıldı. İmamoğlu ve Erdoğdu, namaz sonrasında da cami çevresinde bulunan esnafa ve Ordu Mesudiye Güvenli Köyü Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği'ne ziyaretler gerçekleştirdi. Topağacı'ndan Kazım Karabekir Cemevi'ne geçen İmamoğlu ve Erdoğdu, burada Alevi vatandaşlarla buluştu.
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