Venezuela'da Beryl Kasırgası: Ölü sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika
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Venezuela'da Beryl Kasırgası: Ölü sayısı 6'ya çıktı

Venezuela'nın kuzeydoğusunu vuran Beryl Kasırgası sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kasırga nedeniyle binlerce ev hasar gördü ve birçok bölge sular altında kaldı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatları doğrultusunda yardımlar bölgeye ulaştırıldı.

09.07.2024 02:01
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Venezuela'da, Atlantik Okyanusu'nda oluşan Beryl Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Venezuela basınında çıkan habere göre, Beryl Kasırgası'nın geçen hafta ülkenin kuzeydoğusunu vurması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Caddelerin ve sokakların çamur yığınına döndüğü bölgelerde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Beryl Kasırgası'nın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle 7 bin 960 evde hasar oluşurken, Cumanacoa kentindeki Manzanares Nehri'nin taşması sonucu ev ve araziler sular altında kaldı.

Yetkililer, kasırgadan toplam 29 bin kişinin olumsuz etkilendiğini, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatları doğrultusunda gerekli yardımların ulaştırıldığını bildirdi.

Kasırganın etkili olduğu Grenada Adası'nda 3, St. Vincent ve The Grenadines'te 1, Jamaika'da ise 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Nicolas Maduro, Venezuela, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela'da Beryl Kasırgası: Ölü sayısı 6'ya çıktı - Son Dakika

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