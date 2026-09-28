Venezuela'da Machado yanlıları dört kentte seçim ve güvenli dönüş için gösteri yaptı - Son Dakika
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Venezuela'da Machado yanlıları dört kentte seçim ve güvenli dönüş için gösteri yaptı

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Venezuela'da Caracas, Valencia, Maracaibo ve Merida'da, muhalif lider Maria Corina Machado'ya destek veren yüzlerce kişi, onun güvenli dönüşü ve devlet başkanlığı seçimi talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, demokratik geçiş için seçimin bir an önce yapılmasını istedi.

Venezuela'da muhalif lider ve Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado'yu destekleyen yüzlerce kişi, Machado'nun ülkeye güvenli şekilde dönmesi ve devlet başkanlığı seçiminin yapılması talebiyle gösteriler düzenledi.

Başkent Caracas'ta Machado'nun partisi Vente Venezuela'nın (VV) rengini taşıyan açık mavi tişörtler giyen yüzlerce kişi, motosiklet ve araçlarla kentin ana caddelerinde ilerledi.

Venezuela bayrakları ve pankartlar taşıyan göstericiler, Machado'nun ülkeye güvenli şekilde dönmesi ve demokratik geçiş sürecinin önünü açacak devlet başkanlığı seçiminin bir an önce yapılmasını talep etti.???????

Göstericilerden biri, "Bu, partilerle ya da siyasetle ilgili bir mesele değil. Bu, halk için ve halk tarafından yürütülen bir hareket." ifadelerini kullandı.

Caracas'ın yanı sıra Valencia, Maracaibo ve Merida kentleri de benzer protestolara sahne oldu.

Aralık 2025'te Venezuela'dan ayrılan Machado, barışçıl bir geçiş süreci için seçimlerin düzenlenmesi çağrısı yaparak, yakın zamanda Venezuela'ya döneceğini ve düzenlenecek seçimlerde aday olmayı planladığını ifade etmişti.

Machado, daha sonra, ülkesine gitmeyi planladığını ancak girişimlerinin hükümet tarafından engellenmeye çalışıldığını öne sürmüştü.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, 3 Eylül'de, ülkede gerekli şartlar sağlandığında seçim yapılacağını belirterek, "Seçim olacak ama ülke hazır olduğunda." demişti. ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'nın seçimlere "henüz hazır olmadığını" belirtmiş, ülkenin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu savunmuştu.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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