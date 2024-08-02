Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'ye tepki gösterdi - Son Dakika
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'ye tepki gösterdi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ülkedeki devlet başkanı seçimine ilişkin yaptığı açıklamaya tepki göstererek, 'ABD, Venezuela'nın iç işlerine burnunu sokma.' dedi. Maduro, ayrıca ülkedeki protestolara ve ekonomik duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

02.08.2024 07:39
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ülkedeki devlet başkanı seçimine ilişkin yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "ABD, Venezuela'nın iç işlerine burnunu sokma." dedi.

Başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan destekçilerine seslenen Maduro, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a tepki gösterdi.

Maduro, Venezuela'nın egemen devlet olduğunu ve seçimde halkın iradesinin tecelli ettiğini vurgulayarak, "ABD, Venezuela'da başka bir devlet başkanının olduğunu söylemek için ortaya çıkıyor. ABD, Venezuela'nın iç işlerine burnunu sokma." ifadesini kullandı.

"Haiti ve Ekvador'a dönüştürmek istiyorlar"

Ülkedeki protestolara değinen Maduro, "Neredeyse yüzde 85'i Kolombiya, Peru, Şili ve Texas'tan gelen göçmenler. Biz ne darbeler gördük ancak böylesine büyük tuzak hazırlayan, bu özelliklerde suçlular görmemiştik. Bunlar yeni nesil çeteler. Venezuela'yı çetelerin hakim olduğu Haiti ve Ekvador'a dönüştürmek istiyorlar." diye konuştu.

Maduro, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) açıkladığı seçim sonuçlarına itiraz etmek isteyen tüm adaylara ellerindeki tutanakları CNE ve Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesine (TSJ) teslim etmeleri çağrısında bulundu.

Tutanakların incelenmesinin ardından CNE ve TSJ'nin vereceği kararların belirleyici olacağını dile getiren Maduro, kendi tutanaklarını da bu kurumlara teslim edeceklerini söyledi.

Bu arada Maduro, gün içinde katıldığı Tarımsal Sanayi Sektör Üreticileri Ekonomi toplantısında ise Venezuela ekonomisinin yeniden güçlendirilmesi amacıyla girişimcileri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Venezuela ekonomisinin yaptırımlara rağmen birçok engelli aştığına işaret eden Maduro, "İnsanlar seçimde muhalefete güvenmedi ve yaptırımlardan kimin sorumlu olduğunu biliyordu. Venezuela, hiperenflasyonu kırdı ve dolar kurunu aylardır istikrarlı hale getirmeyi başardı." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'ye tepki gösterdi - Son Dakika

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