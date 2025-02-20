Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Gutierrez'den ABD Başkanı Trump'ın Gazze önerisine tepki Açıklaması - Son Dakika
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Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Gutierrez'den ABD Başkanı Trump'ın Gazze önerisine tepki Açıklaması

Venezuela\'nın Ankara Büyükelçisi Gutierrez\'den ABD Başkanı Trump\'ın Gazze önerisine tepki Açıklaması

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla bölgeden çıkarma planını eleştirerek, "Trump'ın önerisini destekleyemeyiz.

20.02.2025 11:16
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Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla bölgeden çıkarma planını eleştirerek, "Trump'ın önerisini destekleyemeyiz." dedi.

Gutierrez, Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin 75'inci yılında, ikili ilişkiler ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

İki ülke arasındaki yakınlaşmanın eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde başladığını ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro döneminde ise arttığını belirten Gutierrez, "Devlet Başkanımız Maduro ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birbirlerine karşı gerçek bir sevgi hissediyor ve bu sevgi halklarımıza da yansıyor." dedi.

Gutierrez, iki ülkenin coğrafi mesafeye rağmen ortak değerleri paylaştığına değinerek, "75'inci yıl dönümü, olgunlaşmakta olan ve şu anda en iyi haline ulaşmış ilişkilerin kutlamasıdır. Artık en iyi seviyede olan bu ilişkiler, ticari ve kültürel alanlar başta olmak üzere pek çok alanda meyvelerini vermeye başlamıştır." diye konuştu.

Bu yıl Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliği'nin iki ülke arasındaki farkındalığı arttırmak için etkinlikler düzenleyeceğini açıklayan Gutierrez, "Türklerin Venezuela'yı daha yakından tanımasını istiyoruz. Türklerin Venezuela'nın sadece petrolden ibaret olmadığını görmelerini istiyoruz. Petrol ülkemizin sadece bir yönüdür. Neredeyse tesadüfi yönlerinden biri ama çok daha fazlasına sahibiz. Doğal güzelliklerimiz var. Müzik, sanat, dans dahil kültürün her tezahürü ülkemizde var." ifadelerini kullandı.

Filistin halkına destek mesajı

Gutierrez, İsrail'in Gazze'ye saldırıları hakkındaki soruyu cevaplayarak, saldırıların ilk anından itibaren Filistin halkının haklarını savunan bir pozisyon aldıklarını vurguladı.

Eski Devlet Başkanı Chavez döneminde İsrail ile ilişkileri kestiklerini hatırlatan Gutierrez, "Sistematik katliamın soykırım noktasına kadar tırmanmayacağını umuyorduk. Filistin halkına yönelik katliam önceden planlanmıştı, çünkü bu katliam, savaş kurallarının hiçbir hükmü olmaksızın, saldırganlık yoluyla gerçekleştirilmişti. Bu sadece silahsız bir halka karşı acımasız bir saldırıdır." dedi.

Gutierrez, Venezuela'nın, en başından beri Filistin halkının yanında yer aldığının altını çizerek, "Bu, bir halkın toprakları, kültürü ve kökleri için sürdürdüğü onurlu bir mücadeledir. Orada olmaya hakları var. Onları destekliyor ve savunuyoruz." diye konuştu.

İsrail'in ve siyonistlerin yayılmacı bir doktrini kendine rehber edindiğini belirten Gutierrez, "Bu doktrin, Filistin halkını haritadan silmeyi kendine görev edinmiş ya da hedef olarak belirlemiş insanlık dışı bir doktrindir. Biz buna katılmıyoruz, bunu onaylamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gutierrez, Filistin halkının kendi topraklarında barış içinde yaşamaya hakkı olduğunu belirtti.

"Trump'ın önerisini destekleyemeyiz"

Büyükelçi Gutierrez, Venezuela'nın Filistin'in yeniden inşası için somut önerileri bulunduğunu dile getirerek, "Büyükelçilik olarak gerçek tartışmaları ya da uygulanabilir çözümleri teşvik eden bazı faaliyetlerimiz oldu. Bu faaliyetler aracılığıyla Filistin halkının hayatında uygulanabilecek gerçekçi çözüm önerilerini de tartıştık." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki ateşkes konusunda değerlendirmede bulunan Gutierrez, Filistinlilerin hala korku içinde olduğunu söyledi.

Gutierrez, Gazzelilerin yaşam alanlarını ve hayatlarını yeniden inşa etmek istediğini belirterek, "Ancak muhtemelen katliamların en kötüsüne maruz kalan bu nesil, önceki nesillerin yaşamadığı travmaları deneyimlemek zorunda bırakıldı. Aynı zamanda bir ülkeyi yeniden inşa etmek gibi muazzam bir zorlukla karşı karşıyalar çünkü (İsrail) hiçbir şey bırakmadı, sadece yıkıntı bıraktı." dedi.

Gazzelilere dayatma yapılmaması gerektiğini vurgulayan Gutierrez, "Yabancı güçler ya da saldırganlar gelip onlara (Filistinlilere) bir gündem veya yaşam biçimi dayatmamalı, onlara tarihsel köklerine uymayan bir coğrafi alan empoze etmemelidir" diye konuştu.

Gutierrez, İsrail'in sürdürdüğü yayılmacı politikayı eleştirdi.

"ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazzelilerin Gazze'yi terk etmekten başka şansı olmadığı ve ABD'nin Gazze'yi devralacağı söylemini nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu yanıtlayan Gutierrez, "Herhangi bir devletin, başkalarının coğrafyasına, kültürüne ya da herhangi bir başka unsuruna el koymaya çalışmasının, barış diplomasisinin temel ilkelerine aykırı olduğunu belirttim." ifadesini kullandı.

Gutierrez, Venezuela'nın da ABD ve Avrupa başta olmak üzere bir imparatorluğun dayatmaları ile mücadele ettiğini söyleyerek, "Bu nedenle Başkan Trump'ın önerisini destekleyemeyiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Gutierrez'den ABD Başkanı Trump'ın Gazze önerisine tepki Açıklaması - Son Dakika

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