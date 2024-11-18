Venüs\'ün Kadınları Antalya\'da Sahne Aldı

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ANTALYA'da 'Venüs'ün kadınları' olarak ünlenen 'Venera Ensemple' topluluğu, bugüne kadar 280 bini aşkın öğrenciye burs imkanı sağlamış olan Türk Eğitim Vakfı (TEV) yararına sahneye çıktı, klasik müzik severler keyifli, renkli bir akşam yaşadı.

Tarihi Kaleiçi Semti'ndeki Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde (AKMED) gerçekleşen 'Venüs'ün Işığı Cumhuriyet Kızlarına Işık Olacak' temalı özel konserde mezzo soprano Gülçin Gültekin'in 2019 yılında kurduğu ve ünü dünyaya yayılan 'Venera Ensemble' topluluğu sahne aldı.

ESERLERDE KADIN HİKAYELERİ

Başkemancılığını Elvan Şekercioğlu'nun üstlendiği konserde adını 'Gökyüzünün parlak kraliçesi' olarak anılan 'Venüs'ten alan ve kadın hikayelerini anlatan topluluğun solisti mezzo soprano Gülçin Gültekin birçok dilde eserleri seslendirdi. Topluluk, klasik batı müziğinin yanı sıra Anadolu ezgilerini de yorumladı. İzleyiciye opera dilinde keyifli, neşeli, renkli bir akşam yaşatan solist Gülçin Gültekin, 'Venera Ensemble' topluluğu ayakta alkışlandı.

'VENÜZ' ESİN KAYNAĞI OLDU

Topluluğun kurucusu mezzo soprano Gülçin Gültekin, grubun 'Venera Ensemble' adını Göbeklitepe'den eski Yunan kültürüne, Mezopotamya'dan uzak doğuya kadar çağlar boyu birçok sanatçıya esin kaynağı olmuş 'Venüs' gezegeninden aldığını, Barok çağına ve Fransız romantik dönemine ait eserlerin, Anadolu'nun eşsiz parçalarının orkestra sanatçılarının duyarlılığında süzülüp sanatseverlerle buluşturulduğunu anlattı.

'TEV HAYATA HAZIRLIYOR'

TEV Antalya Şubesi Başkanı Arzu Aslan Kartal, yaptığı konuşmasında, "TEV olarak desteklediğimiz her bir genç kadının profesyonel hayallerini gerçekleştirmek, onlara eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, ihtiyaç duyacakları tecrübe ve donanımlarını öğrenerek kendilerini hayata daha iyi hazırlamalarını sağlamak bizim için çok kıymetlidir" dedi.

280 BİN ÖĞRENCİYE BURS

Arzu Aslan Kartal, Mayıs 1967 yılında merhum iş insanı Vehbi Koç'un önderliğinde TEV'in eğitime gönül vermiş 205 Türk aydını tarafından kurulduğunu, başarılı ve maddi olanakları sınırlı öğrencilerin yanında yer aldığını da hatırlattı. Kartal, "TEV, kuruluşundan günümüze, yurt içinde 280 bini aşkın burs imkanı ve 2 binden fazla öğrenciye yurt dışı burs imkanı sağlayarak gençleri desteklemektedir. TEV eğitime 33 eğitim tesisi de kazandırdı" diye konuştu.

TEV Antalya Şubesi Başkanı Arzu Aslan Kartal, konserin oluşumuna katkıda bulunanlara teşekkür belgesi de sundu.

Haber-Kamera: Yusuf DEMİR/ANTALYA,