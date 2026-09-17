Vezirköprü'de Prestij Cadde Projesi'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Vezirköprü'de Prestij Cadde Projesi'nde çalışmalar sürüyor

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Vezirköprü\'de Prestij Cadde Projesi\'nde çalışmalar sürüyor
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Vezirköprü Belediyesi'nin Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi 107. Sokak'ta yürüttüğü Prestij Cadde Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Başkan Murat Gül, yol ve kaldırım düzenlemelerinin yanı sıra çevre düzenlemesi, peyzaj ve aydınlatma yapıldığını belirtti.

Vezirköprü Belediyesi tarafından Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi 107. Sokak'ta hayata geçirilen Prestij Cadde Projesi'nde çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı Murat Gül, yaptığı açıklamada, proje kapsamında yol ve kaldırım düzenlemelerinin yanı sıra çevre düzenlemesi, peyzaj ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildiğini belirtti.

Çalışmalarla 107. Sokak'ın daha estetik, modern ve konforlu bir görünüme kavuşturulmasının hedeflendiğine işaret eden Gül, ilçenin çehresini güzelleştirmeye ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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