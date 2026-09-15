Vezirköprü Meydan ve Otopark Projesi\'nde ilk kazma önümüzdeki günlerde vuruluyor

Vezirköprü'de şehir estetiği ve otopark ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması amacıyla hazırlanan Meydan ve Otopark Projesi'nde çalışmaların kısa süre içinde başlaması planlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek projenin yüklenici firmasının yönetim kurulu başkanı Avni Güler ve genel koordinatör Semihcan Aça, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül'ü ziyaret etti.

Ziyarette projenin uygulama süreci, çalışma takvimi ve yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Gül, projenin Vezirköprü açısından önemli bir yatırım olduğunu belirterek, ilçenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları önemsediklerini söyledi.

Gül, "Meydan ve Otopark Projemiz, ilçemizin hem şehir estetiğine hem ulaşımına hem de otopark ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacak. Artık uygulama aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde ilk kazmanın vurulmasıyla çalışmalar fiilen başlayacak." dedi.

Projenin Vezirköprü'nün geleceğine değer katacağını vurgulayan Gül, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.