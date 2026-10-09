Vietnam'da Hue ve Danang'da sel ve heyelanda ordu zırhlı araçlarla kurtarma yapıyor

Vietnam'da aşırı yağışların neden olduğu seller ve heyelanlar sebebiyle ordu görevlendirildi, zırhlı araçlar arama kurtarma çalışmalarında kullanıldı.

Hue ve Danang kentlerinde şiddetli yağışlar etkili oldu.

Yağışların yol açtığı seller yüzünden yollar ve evler sular altında kaldı, çalışmalarda destek olmaları amacıyla askerler görevlendirildi.

Sellerin ve heyelanların meydana geldiği bölgede askeri zırhlı araçlar, arama kurtarma çalışmalarında kullanıldı.

Yetkililer, şiddetli yağışların 11 Ekim'e kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi.