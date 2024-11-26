Waltz: Biden ile El Ele Çalışıyoruz

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığı görevi için seçtiği Mike Waltz, geçiş sürecindeki ekibinin ulusal güvenlik konusunda Joe Biden yönetimiyle "el ele" çalıştığını söyledi.

The Hill gazetesinin haberine göre Waltz, "Fox News Sunday" programına konuk oldu.

Programda Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmeler yaptığını dile getiren Waltz, "Dışarıdaki düşmanlarımız bir yönetimi diğerine karşı kullanabilecekleri bir fırsat doğduğunu düşünüyorsa yanılıyorlar. Biz el ele vermiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Waltz, ulusal güvenlik konusunda ortak çalıştıklarını vurgulayarak "Biz bu geçiş sürecinde ABD olarak tek bir takımız." dedi.

Trump, eski asker ve güvenlik danışmanı Waltz'ı ulusal güvenlik danışmanlığı görevine getireceğini duyurmuştu.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi, Dış ilişkiler Komitesi ve İstihbarat Komitesi'nde de görev yapan Waltz, Donald Rumsfeld ve Robert Gates gibi eski savunma bakanlarına danışmanlık yaparken Dick Cheney'nin başkan yardımcılığı döneminde ise Beyaz Saray'da çalışmıştı.

Waltz, son olarak 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nı ABD'nin boykot etmesi gerektiğini savunmuş ve Pekin yönetiminin Uygur Türklerine yönelik Sincan'daki baskılarını gerekçe göstermişti.