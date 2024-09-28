Wang Yi: ABD İki Yüzlü Politikasını Bırakmalı

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NEW YORK, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin bir yandan baskı politikası izleyip diğer yandan işbirliği talep etmek yerine Çin politikasını Çin'e ilişkin rasyonel bir algıya dayandırması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang söz konusu açıklamayı, Cuma günü New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde yaptı.

Wang, "ABD, bir yandan Çin'i küstahça kuşatıp baskı altına almak, diğer yandan da hiç bir sorun yokmuş gibi Çin'le diyalog ve işbirliği yapmak şeklinde Çin'e iki yüzlü yaklaşmayı bırakmalı" dedi.

Wang, "Çin ile çatışma niyetinde olmadığını birçok kez ifade eden ABD'nin, o halde Çin'e ilişkin rasyonel bir algı oluşturması ve onunla iyi geçinmenin doğru yolunu bulması gerekiyor" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 79. Oturumu çerçevesinde yapılan görüşmede Wang, "ABD'nin, güçlü konumundan cesaret alarak keyfi olarak hareket etmek veya önceki hataları daha fazla hata yapmak için bahane olarak kullanmak yerine, diyaloğu saygı çerçevesinde yürütmesi, işbirliğini karşılıklılık ruhu ile ilerletmesi ve farklılıkları büyük bir sağduyuyla ele alması gerekiyor" diye konuştu.

Wang Taiwan konusunda ise, "ABD gerçekten Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrar görmeyi umuyorsa, tek Çin ilkesine uymalı, Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriyi uygulamalı, Taiwan'ı silahlandırmayı bırakmalı, 'Taiwan'ın bağımsızlığına' açıkça karşı çıkmalı ve Çin'in barışçıl şekilde yeniden birleşmesini desteklemeli" dedi.

"ABD'nin ticaret ve teknoloji alanındaki baskılarına kesinlikle karşı olduklarını" söyleyen Wang, "insan hakları konusunda ahkam kesmesi şöyle dursun insan hakları bahanesiyle Çin'in içişlerine karışılmasını asla kabul etmeyeceklerini" vurguladı.

Çin ve ABD arasındaki halklar arası etkileşimin önemini vurgulayan Wang, ABD'den somut eylemlerle engelleri kaldırmasını istedi.

Çin'in Güney Çin Denizi meselesine ilişkin kesin tutumunu açıklayan Wang, farklılıkları bölgeyle doğrudan ilgili ülkelerle diyalog ve istişare yoluyla çözmeye kararlı olduklarını söyledi.

Wang, ABD'nin Güney Çin Denizi'nde sorun çıkarmaması ya da bölge ülkelerinin burada barış ve istikrarı koruma çabalarını baltalamaması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna konusunda ise Çin'in tutumunun aşikar olduğunu söyleyen Wang, barış görüşmelerini desteklemeye kararlı olduklarını ve barışçıl çözüm için çaba gösterdiklerini belirtti.

Wang, ABD'nin Çin'i karalamayı, günah keçisi ilan etmeyi ve keyfi olarak yaptırım uygulamayı bırakması ve bu konuyu düşmanlık yaratmak ve cepheleşmeyi kışkırtmak için kullanmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

İki taraf görüşmenin samimi ve önemli olduğu ve Çin ile ABD'nin ileri bir tarihte barış içinde yan yana yaşamanın yolunu bulmaları gerektiği konusunda uzlaştı.

Buna göre taraflar, Kasım ayında San Francisco'da iki ülke liderinin vardığı önemli ortak mutabakatı hayata geçirecek, diyalog ve işbirliğine devam edecek ve ikili ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesi için çalışmak üzere farklılıkları uygun şekilde giderecek.

İki taraf ayrıca, uluslararası ve bölgesel konularda iletişimi sürdürme ve zamanı geldiğinde Asya-Pasifik meselelerine ilişkin yeni bir istişare turu düzenleme konusunda anlaştı.