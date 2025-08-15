Wang Yi, Tayland Bakanı ile Bir Araya Geldi

KUNMİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi (sağda), 10. Lancang- Mekong İşbirliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Çin'in Yunnan eyaletinin Anning kentinde bulunan Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa ile bir araya geldi, 14 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Gao Yongwei/Xinhua)