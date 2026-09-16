Wellington'da 30'dan fazla dev arı heykeli kentin çeşitli noktalarını süslüyor

Wellington'da 30'dan fazla dev arı heykeli kentin çeşitli noktalarını süslüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da 1 Eylül'de başlayan halka açık "Bee in the City" sanat programı kapsamında 30'dan fazla dev arı heykeli ve 20'den fazla arı figürü kentin farklı noktalarına yerleştirildi. Tren istasyonunda sergilenen arı heykeli de bu kapsamda kent sakinleri ve ziyaretçilerle buluşuyor.
WELLİNGTON, 16 Eylül (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki tren istasyonunda sergilenen arı heykeli, 15 Eylül 2026.
1 Eylül'de başlayan halka açık "Bee in the City" sanat programı kapsamında, sanatçılar tarafından yapılan 30'dan fazla dev arı heykeli ve okullar ile yerel grupların süslediği 20'den fazla arı figürü kentin farklı noktalarına yerleştirildi. (Fotoğraf: Meng Tao/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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