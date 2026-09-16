Wellington'da 30'dan fazla dev arı heykeli kentin çeşitli noktalarını süslüyor

WELLİNGTON, 16 Eylül (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'daki tren istasyonunda sergilenen arı heykeli, 15 Eylül 2026.

1 Eylül'de başlayan halka açık "Bee in the City" sanat programı kapsamında, sanatçılar tarafından yapılan 30'dan fazla dev arı heykeli ve okullar ile yerel grupların süslediği 20'den fazla arı figürü kentin farklı noktalarına yerleştirildi. (Fotoğraf: Meng Tao/Xinhua)