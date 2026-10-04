WSJ'ye göre Jay Clayton, Trump'ın Yapay Zeka Çarı oldu, ekip 120 günde rapor sunacak - Son Dakika
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WSJ'ye göre Jay Clayton, Trump'ın Yapay Zeka Çarı oldu, ekip 120 günde rapor sunacak

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WSJ'ye göre Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton, Trump yönetiminin 'Yapay Zeka Çarı' oldu. Clayton, Trump'ın 'Süper Zeka Gücü' ekibinin 120 günde riskleri ve fırsatları değerlendirip hükümetin sorumluluklarını belirleyen rapor sunacağını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka yarışında ülkenin yerini korumak için oluşturduğu ekibin, 120 gün içinde bu teknolojinin risklerini ve sunduğu fırsatları değerlendirdiği, hükümetin sorumluluklarını belirlediği bir rapor sunacağı belirtildi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton, Trump yönetiminin "Yapay Zeka Çarı" oldu.

Clayton, WSJ'ye yaptığı açıklamada, Trump'ın oluşturduğu ve "Süper Zeka Gücü" adıyla anılan yapay zeka ekibinin, 120 günde bu teknolojinin risklerini ve sunduğu fırsatları değerlendirerek hükümetin sorumluluklarının belirleneceği bir rapor sunacağını aktardı.

Diğer sektörlerde olduğu gibi diyalog yoluyla mekanizmalar geliştirileceğine işaret eden Clayton, mevcut kanunların ve Kongrenin atabileceği adımların da ele alınacağını kaydetti.

Konuyla ilgili bilgi sahibi ismi paylaşılmayan yetkililer, yapay zeka ekibinin, risklerin yönetilmesinde birincil araç olarak sektöre yetki vereceğini savundu.

"Süper Zeka Gücü"nün tüzüğünde ekibin, "süper zeka (SI)" kaynaklı tehditlere müdahale planları geliştireceği ve bu sırada inovasyonu ve rekabeti engelleyecek "aşırı düzenlemelerden" kaçınacağı ifade edildi.

Ayrıca güvenlik ihlalleri, siber saldırılar ve yapay zeka ile ilgili diğer olayların hükümete nasıl bildirildiğinin inceleneceği ve mevcut yetkiler çerçevesinde federal düzeyde alınacak tedbirlerin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulacağı kaydedilen tüzükte, bu ekibin ABD'nin SI gelişiminde "ilk sıradaki yerini korumak" için çalışacağı vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Eylül'de yapay zeka yarışında ülkenin ilk sıradaki yerini korumak için bir yapay zeka ekibi oluşturduğunu ve başına bir "Yapay Zeka Çarı" atayacağını açıklamıştı.

Trump, 30 Eylül'de "yapay zeka" (AI) yerine "süper zeka" (SI) teriminin kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kaynak: AA
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